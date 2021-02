Combinata nordica: dominio di Johannes Lamparter nei Mondiali jr, 22mo Stefano Radovan (Di giovedì 11 febbraio 2021) Era l’uomo più atteso, capace già di agguantare il podio in Coppa del Mondo tra i grandi, e non ha deluso le aspettative. Johannes Lamparter va a prendersi il titolo ai Mondiali junior di Combinata nordica in quel di Lahti. L’austriaco ha dominato in lungo e in largo la gara che prevedeva il salto sull’HS 100m ed una prova di sci di fondo di 10 km. Già dopo il primo segmento aveva fatto il vuoto, poi ha gestito la situazione e si è imposto con il crono di 26’24”3. Alle sue spalle altro uomo da Coppa, il francese Matteo Baud, staccato di 49”4. Medaglia di bronzo per un altro austriaco, il classe 2002 Stefan Rettenegger. Migliore degli italiani è Stefano Radovan, 22mo a quasi 4? di ritardo. Alle sue spalle, 23mo, Domenico Mariotti, mentre è 26mo Iacopo ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Era l’uomo più atteso, capace già di agguantare il podio in Coppa del Mondo tra i grandi, e non ha deluso le aspettative.va a prendersi il titolo aijunior diin quel di Lahti. L’austriaco ha dominato in lungo e in largo la gara che prevedeva il salto sull’HS 100m ed una prova di sci di fondo di 10 km. Già dopo il primo segmento aveva fatto il vuoto, poi ha gestito la situazione e si è imposto con il crono di 26’24”3. Alle sue spalle altro uomo da Coppa, il francese Matteo Baud, staccato di 49”4. Medaglia di bronzo per un altro austriaco, il classe 2002 Stefan Rettenegger. Migliore degli italiani èa quasi 4? di ritardo. Alle sue spalle, 23mo, Domenico Mariotti, mentre è 26mo Iacopo ...

