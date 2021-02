Bonucci | «Lite Conte-Agnelli? Brutto | ma bisognerebbe enfatizzare meno quello che succede»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 febbraio 2021) In un’intervista rilasciata a Sky Sport, il difensore della Juventus, Leonardo, ha commentato latranella semifinale di ritorno di Coppa Italia di martedì. “C’è poco da aggiungere, le immagini hanno parlato chiaro.che è successo èma non sta a me giudicare e dire perché è successo, cosa doveva essere fatto e cosa no. Le immagini sono lì. Noi dobbiamo essere sempre esempio, ma a volte diventa difficile in certe situazioni. Quando scendi in campo non pensi alla situazione ambientale. Noi qualsiasi cosa facciamo dobbiamo essere da esempio, dobbiamo tracciare una linea, ma in alcune partite la tensione, la posta in palio, ti fanno essere qualcosa di diverso dache vorresti essere o trasmettere e capita che succedano ...