Berlusconi cade in casa | brutta contusione ma nessuna conseguenza

GiovanniAgost20 : Salvini va a Villa Grande e Berlusconi cade. - Ecatetriformis : RT @RomaXxxiv: Ci vuole il Ministero della Sfiga. Dopo le consultazioni Salvini e Berlusconi si sono incontrati due giorni fa, dopo tanto t… - lasolitalaura : RT @RomaXxxiv: Ci vuole il Ministero della Sfiga. Dopo le consultazioni Salvini e Berlusconi si sono incontrati due giorni fa, dopo tanto t… - fuoripostoluogo : RT @RomaXxxiv: Ci vuole il Ministero della Sfiga. Dopo le consultazioni Salvini e Berlusconi si sono incontrati due giorni fa, dopo tanto t… - salvinimi : RT @RomaXxxiv: Ci vuole il Ministero della Sfiga. Dopo le consultazioni Salvini e Berlusconi si sono incontrati due giorni fa, dopo tanto t… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi cade

La caduta ha procurato auna contusione al fianco: il leader di Forza Italia si è recato presso la clinica 'La madonnina' per accertamenti e dove ha trascorso la notte. È stato dimesso ...A raccontare l'accaduto è stato proprio l'ufficio stampa del leader di Forza Italia: ' Il Presidente Silvioè rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsa nella ...Lo scorso 14 gennaio Silvio Berlusconi era stato ricoverato al Centro Cardiotoracico del Principato di Monaco per un’aritmia cardiaca. Come specificato in una nota di Forza Italia: «Silvio Berlusconi ..."Il Presidente Silvio Berlusconi è rientrato a Milano ieri sera a causa di una caduta accidentale occorsa nella sua residenza romana che gli ha procurato una contusione al fianco. Si è recato presso l ...