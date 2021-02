Australian Open, i risultati della notte degli italiani (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono scesi in campo nella notte quattro tennisti italiani. Fognini si aggiudica il derby azzurro al quinto set contro Caruso. Avanza al terzo turno dell’Australian Open anche Berrettini battendo il qualificato Machac in quattro set. Delusione invece per Sonego che, avanti 2-0, si fa rimontare da Feliciano Lopez. Il derby azzurro di fuoco si decide al super tie-break del quinto set Un match equilibratissimo deciso soltanto dal massimo atto finale: il super tie-break del quinto set. Una montagna russa di emozioni (e anche di errori diciamolo) che si è protratta per quasi 4 ore. Alla fine ad uscirne vincitore è stato Fabio Fognini (4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6), al termine di un tie-break dalle mille emozioni, riassunto perfetto dell’andamento dell’intero match. Il ligure si è visto annullare ben tre match point nel game ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono scesi in campo nellaquattro tennisti. Fognini si aggiudica il derby azzurro al quinto set contro Caruso. Avanza al terzo turno dell’anche Berrettini battendo il qualificato Machac in quattro set. Delusione invece per Sonego che, avanti 2-0, si fa rimontare da Feliciano Lopez. Il derby azzurro di fuoco si decide al super tie-break del quinto set Un match equilibratissimo deciso soltanto dal massimo atto finale: il super tie-break del quinto set. Una montagna russa di emozioni (e anche di errori diciamolo) che si è protratta per quasi 4 ore. Alla fine ad uscirne vincitore è stato Fabio Fognini (4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6), al termine di un tie-break dalle mille emozioni, riassunto perfetto dell’andamento dell’intero match. Il ligure si è visto annullare ben tre match point nel game ...

