Xiaomi: uno smartphone innovativo e un tablet in arrivo nel corso del 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel corso di una conferenza stampa tenutasi nelle ultime ore dal CEO di Xiaomi, Lei Jun, e che ha visto coinvolti direttamente i fan dell’azienda cinese, lo stesso ha confermato che il Mi MIX 4 verrà lanciato entro l’anno aggiungendo anche che Xiaomi tornerà ad avere un suo dispositivo anche nella famiglia dei tablet. Poco dopo la conferenza con gli appassionati del brand, Wang Teng, direttore dei prodotti Xiaomi, ha voluto confermare quanto riportato poco prima, segno che quasi sicuramente, questi prodotti vedranno la luce nel corso di quest’anno. Xiaomi aveva utilizzato una strategia interessante negli anni passati. Durante la prima metà dell’anno annunciava la propria famiglia di smartphone mainstream, come il Mi 11 in arrivo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Neldi una conferenza stampa tenutasi nelle ultime ore dal CEO di, Lei Jun, e che ha visto coinvolti direttamente i fan dell’azienda cinese, lo stesso ha confermato che il Mi MIX 4 verrà lanciato entro l’anno aggiungendo anche chetornerà ad avere un suo dispositivo anche nella famiglia dei. Poco dopo la conferenza con gli appassionati del brand, Wang Teng, direttore dei prodotti, ha voluto confermare quanto riportato poco prima, segno che quasi sicuramente, questi prodotti vedranno la luce neldi quest’anno.aveva utilizzato una strategia interessante negli anni passati. Durante la prima metà dell’anno annunciava la propria famiglia dimainstream, come il Mi 11 inin ...

infoitscienza : Uno Xiaomi Mi 11 gigante da 828 metri? Vedere per credere - infoitscienza : Xiaomi: così si eviterà che uno smartphone esploda - SindroCass : @IlPersonaggione Questo è uno Xiaomi, consigliato da mio fratello, che lui è maniacale per cercare prodotti buoni,… - Al3xI98O : @purple_lady18 Oppure avere uno Xiaomi o un Samsung o un LG o... e ti aiutavo io ;) - DarioConti1984 : Uno Xiaomi Mi 11 gigante da 828 metri? Vedere per credere -