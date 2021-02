Volley maschile | Playoff Scudetto 2021 | turno preliminare | formula e regolamento

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildeidella Superlega 2020/di: ecco lae come si svolgerà la fase decisiva della stagione che assegnerà il trofeo. Il calendario della regular season è stato viziato dai numerosi rinvii causa Covid-19 e per questo la Lega Serie A ha optato per un cambio di. Quest’anno è infatti previsto anche un, che vedrà impegnate le squadre classificate tra il sesto e l’undicesimo posto al termine della stagione regolare. Le migliori cinque (Perugia, Civitanova, Trento, Monza e Vibo Valentia) sono invece direttamente qualificate ai quarti di finale. IL TABELLONE DELIL PROGRAMMA COMPLETO DELLA ...

Lutto nel mondo dele più in generale dello sport valdostano. All'età di 78 anni è morto all'ospedale Parini dov'... allenò anche la squadradell'Olimpia. Le esequie di Pietro Moro ...La BAM Acqua S. Bernardo Cuneo fa sua, in cinque set, una avvincente sfida contro la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia e conquista la semifinale di Del Monte® Coppa Italia Serie A2/A3. Sfida ...Il regolamento dei PlayOff della Superlega 2020/2021 di volley: ecco la formula e come si svolgerà la fase decisiva della stagione che assegnerà il trofeo. Il calendario della regular season è stato ...OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del derby valido per la seconda giornata del secondo round robin di Champions League maschile tra Lube Civitanova e Sir Safety Perugia, cronaca in tempo reale, minu ...