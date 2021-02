TV7Benevento : Vigorito: 'Sky o Dazn? Decisione credo sarà rinviata, temi tecnici da approfondire'... - TV7Benevento : Diritti Tv: Vigorito, 'Sky o Dazn? Decisione credo sarà rinviata, temi tecnici da approfondire'... - sportli26181512 : Benevento-Sampdoria, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La domenica di Serie A si apre con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigorito Sky

La Sicilia

A disposizione: Marco Bleve, Mauro, Biagio Meccariello, Ilario Monterisi, Luca Paganini, ...alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta- DAZN. ...E' la fotografia del match deltra Benevento e Sampdoria terminato 1 - 1 del tecnico ... Poi l'abbiamo ripresa', conclude il tecnico romano ai microfoni diSport.. AdnkronosRoma, 10 feb. (Adnkronos) - "Sky o Dazn? io credo che domani non si prenderanno decisioni ... E' l'opinione espressa dal presidente del Benevento Oreste Vigorito all'Adnkronos alla vigilia ...Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Sky o Dazn? io credo che domani non si prenderanno decisioni perché ci sono state date una serie di spiegazioni, c'è una differenza economica, apparentemente superiore nel ...