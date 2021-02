Traffico Roma del 10-02-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane spostamenti penalizzati dal maltempo Dunque massima attenzione e soprattutto sul Raccordo Anulare dove da situazione vede in una 20 lungo la carreggiata esterna per un incidente tra l’uscita a Settebagni e la Flaminia sempre in carreggiata esterna coda perintenso tra il video con laFiumicino all’uscita Ostia Acilia e tra Ardeatine da ancora tra la Prenestina e la Tiburtina incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra la Casilina e lucidare Latina poi tra le uscite Pisana e Aurelia in questo caso Attenzione si tratta di un incidente ci ...