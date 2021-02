Tg Cinema, edizione del 10 febbraio 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La regina delle Amazzoni resiste alla pandemia ed esce in digitale. Atteso inizialmente sul grande schermo, ‘Wonder Woman 1984’ di Patty Jenkins fa un cambio di rotta e arriva il 12 febbraio sulle principali piattaforme on demand, disponibile per l’acquisto e per il noleggio. Nel cinecomic targato Warner Bros., sequel del film uscito nel 2017 sempre diretto dalla Jenkins, Gal Gadot torna a vestire i panni di Diana Prince alias Wonder Woman chiamata ancora una volta a salvare il mondo, negli sfavillanti Anni 80, e affrontare due nemici: Max Lord, interpretato da Pedro Pascal, e Cheetah, interpretata da Kristen Wiig. Il film è una ‘super’ celebrazione della forza e dell’eleganza delle donne attraverso la figura dell’amata supereroina creata dalla DC. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright e Connie Nielsen. A ROSI E GUADAGNINO I NASTRI D’ARGENTO DELL’ANNO Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La regina delle Amazzoni resiste alla pandemia ed esce in digitale. Atteso inizialmente sul grande schermo, ‘Wonder Woman 1984’ di Patty Jenkins fa un cambio di rotta e arriva il 12 febbraio sulle principali piattaforme on demand, disponibile per l’acquisto e per il noleggio. Nel cinecomic targato Warner Bros., sequel del film uscito nel 2017 sempre diretto dalla Jenkins, Gal Gadot torna a vestire i panni di Diana Prince alias Wonder Woman chiamata ancora una volta a salvare il mondo, negli sfavillanti Anni 80, e affrontare due nemici: Max Lord, interpretato da Pedro Pascal, e Cheetah, interpretata da Kristen Wiig. Il film è una ‘super’ celebrazione della forza e dell’eleganza delle donne attraverso la figura dell’amata supereroina creata dalla DC. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright e Connie Nielsen. A ROSI E GUADAGNINO I NASTRI D’ARGENTO DELL’ANNO

