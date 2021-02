Terremoto Nuova Caledonia – Violenta scossa di Ml 7.5: allerta tsunami (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un Terremoto di magnitudo 7.5 è stato rilevato al largo delle coste della Nuova Caledonia, territorio francese nel sud del Pacifico. Lo rende noto il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs. Dopo il sisma è stata diramata un’allerta tsunami. Un violento Terremoto di magnitudo 7,5 è stato registrato nella Nuova Caledonia, territorio francese nel sud del Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Undi magnitudo 7.5 è stato rilevato al largo delle coste della, territorio francese nel sud del Pacifico. Lo rende noto il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs. Dopo il sisma è stata diramata un’. Un violentodi magnitudo 7,5 è stato registrato nella, territorio francese nel sud del

