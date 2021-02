'Switch Pro e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 usciranno insieme a fine 2021' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Siamo abituati a rumor in arrivo da fonti più o meno improbabili e da insider anonimi dell'ultima ora ma quando un giornalista di una testata internazionale di primo piano si espone non possiamo che drizzare le orecchie. Adam Bankhurst di IGN.com si è lasciato andare ad alcun previsioni riguardanti Nintendo davvero interessanti fino a scomodare addirittura due nomi centrali nelle notizie della compagnia. Bankhurst parte indicando che il 18 febbraio ci sarà spazio per un Nintendo Direct volto a celebrare il 35esimo anniversario di Zelda del 21 febbraio e il 2021 a quanto pare sarà un anno chiave per i fan di Zelda. La prima bomba del giornalista: a marzo uscirà una The Legend of Zelda Collection per Switch. I titoli inclusi o la natura della collection (remaster o semplici porting) non ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Siamo abituati a rumor in arrivo da fonti più o meno improbabili e da insider anonimi dell'ultima ora ma quando un giornalista di una testata internazionale di primo piano si espone non possiamo che drizzare le orecchie. Adam Bankhurst di IGN.com si è lasciato andare ad alcun previsioni riguardanti Nintendo davvero interessanti fino a scomodare addirittura due nomi centrali nelle notizie della compagnia. Bankhurst parte indicando che il 18 febbraio ci sarà spazio per un Nintendo Direct volto a celebrare il 35esimo anniversario didel 21 febbraio e ila quanto pare sarà un anno chiave per i fan di. La prima bomba del giornalista: a marzo uscirà una TheofCollection per. I titoli inclusi o la natura della collection (remaster o semplici porting) non ...

