Sulla scuola il primo passo falso di Draghi: la didattica a distanza non è inutile (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Quando qualche giorno fa in un'intervista ho dichiarato: "Spero che Draghi mi stupisca" non mi riferivo di certo a quella che poi sarebbe stata la recente proposta di protrarre l'anno scolastico in corso fino al prossimo 30 giugno, quando con la calura estiva le aule, che già di per sé spesso sono classi-pollaio, diventano luoghi asfissianti più che sedi adatte a ospitare le attività didattiche. Se poi ci aggiungiamo le mascherine e tutte le altre misure di sicurezza anti Covid, i disagi aumentano ulteriormente. Ecco perché invece bisognerebbe partire invece dall'Abc, da misure essenziali e propedeutiche come l'individuazione di spazi ampi, anche riadattando strutture inutilizzate, e il potenziamento e ripensamento dei trasporti pubblici. Oltre alle difficoltà pratiche che questa misura comporterebbe, c'è anche un altro elemento controproducente legato a questa ...

