Polizia, Lecco e Malgrate onorano la memoria di Giovanni Palatucci: piantati due ulivi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella tarda mattinata di mercoledì 10 febbraio ricorre l'anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d'... Leggi su leccotoday (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella tarda mattinata di mercoledì 10 febbraio ricorre l'anniversario della morte di, ex Questore di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d'...

