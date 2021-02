Mobilità urbana, cresce la voglia di due ruote (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I cittadini vanno più veloci delle istituzioni. E’ quanto emerge dal quinto rapporto dell’Osservatorio Focus2R, la ricerca promossa da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) con Legambiente, elaborata dalla società di consulenza Ambiente Italia e presentata, nei giorni scorsi, durante un webinar. La propensione degli italiani verso biciclette e moto cresce, infatti, più velocemente dell’attenzione che le amministrazioni comunali riservano alle politiche per la Mobilità su due ruote. L’indagine fornisce ogni anno la più completa e aggiornata panoramica delle politiche messe in campo dai Comuni capoluogo di provincia italiani e dedicate a ciclisti urbani e motociclisti. I risultati del monitoraggio, primo e unico in Italia, sono il frutto di un questionario rivolto a 104 municipi, a cui quest’anno hanno ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I cittadini vanno più veloci delle istituzioni. E’ quanto emerge dal quinto rapporto dell’Osservatorio Focus2R, la ricerca promossa da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) con Legambiente, elaborata dalla società di consulenza Ambiente Italia e presentata, nei giorni scorsi, durante un webinar. La propensione degli italiani verso biciclette e moto, infatti, più velocemente dell’attenzione che le amministrazioni comunali riservano alle politiche per lasu due. L’indagine fornisce ogni anno la più completa e aggiornata panoramica delle politiche messe in campo dai Comuni capoluogo di provincia italiani e dedicate a ciclisti urbani e motociclisti. I risultati del monitoraggio, primo e unico in Italia, sono il frutto di un questionario rivolto a 104 municipi, a cui quest’anno hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità urbana Civitanova amica dei ciclisti: unico comune del Maceratese in cui sventola la bandiera gialla

Per accedere al riconoscimento il comune deve possedere almeno un requisito in tre delle quattro aree di valutazione: uno nell'area 'mobilità urbana' (ciclabili urbane e infrastrutture e moderazione ...

Misano confermato Comune Ciclabile: bandiera gialla per il terzo anno consecutivo

L'attestazione di Comune Ciclabile è accompagnata da un punteggio (da 1 a 5 bike - smile) assegnato in base a diversi parametri di valutazione all'interno di 4 aree di intervento: mobilità urbana, ...

