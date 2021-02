Melito | business di San Valentino | scoperte due fabbriche abusive di profumi falsi

Ultime Notizie dalla rete : Melito business

Fanpage.it

... è servita ieri per raccontare uno spaccato di camorra fatto dimilionari che, ha ... IL CONTRABBANDO Contrabbando di sigarette a, tre arresti: in casa 50 chili di... IL GIALLO Braccato ...È quello un periodo di grande fermento per ildell'edilizia: si accavallano in Comune le ... nonché il costruttore calabrese Antonino Lugarà , originario diPorto Salvo (Reggio Calabria)...Anche in Italia partirà a breve la produzione e la distribuzione degli anticorpi monoclonali, dopo il via libera dell'Aifa all'utilizzo contro Covid-19. Una parte del processo di produzione avverrà ...Due i laboratori scoperti dalla Guardia di Finanza a Melito, nella provincia di Napoli, dediti alla produzione di profumi contraffatti, considerati anche pericolosi per la salute dei consumatori.