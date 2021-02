Marano | brigadiere dell’Arma stroncato dal Covid | lutto in città

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il coronavirus non risparmia neanche gli uomini. E’ statodalLuigi Fachechi, exin servizio alla caserma didi via Salvatore Nuvoletta. A darne notizia è il Mattino., muore a 67 l’exLuigi Fachechi Originario di Bari, Fachechi aveva 67 anni. Era ricoverato da alcune settimane in ospedale. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Marano brigadiere

InterNapoli.it

Il Coronavirus si porta via anche ilin pensione Luigi Fachechi, 67 anni, per oltre venti anni in servizio presso la caserma didi via Salvatore Nuvoletta. Fachechi, pugliese di origine, era ricoverato da qualche ...... seguendo così le orme del padre Otello, giàdei Vigili del Fuoco della Spezia sino al ... Gianvincenzo. Nel corso della carriera l'ing. Zironi ha assunto diversi incarichi interni di ...Covid, muore il brigadiere Fachechi. Aveva 66 anni. Lascia la moglie e tre figli. La sua famiglia ha sperato fino all’ultimo che il suo corpo reagisse al Coronavirus, a cui era risultato positivo alla ...Non ce l'ha fatta Luigi Fachechi, il brigadiere in pensione che ha perso la vita a causa del Covid. L'uomo aveva 66 anni e, fino all'ultimo ...