M5S: Conte, 'io alla guida? Non ambisco a incarichi personali o formali'

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Giuseppe Conte alla guida del M5S? "Il rapporto col M5S è stato e sarà sempre un ottimo rapporto perché abbiamo lavorato insieme in modo molto proficuo, qualsiasi forma prenderà. Io non ambisco a incarichi personali o formali". Così il premier uscente Giuseppe Conte, intercettato dai cronisti nei pressi di Montecitorio. "L'importante - prosegue - è avere una traiettoria politica, coltivare un percorso politico da offrire al paese, agli elettori che saranno convinti di questo progetto".

