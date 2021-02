Lite Agnelli-Conte, Inter infastidita, ma niente comunicato ufficiale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tiene banco la Lite (verbale) tra Agnelli e Conte al termine di Juventus-Inter Non è stata ancora smaltita in casa Inter la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Juventus. Al termine della sfida di ieri sera si è accesa una Lite (verbale) tra Antonio Conte e Agnelli, presidente dei bianconeri. Ecco il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport oggi. “La dirigenza nerazzurra è riunita ad Appiano per compattarsi attorno all’allenatore, che già dopo il match aveva spiegato di essere stato insultato continuamente: “La Juve dica la verità, ci vorrebbe rispetto”. Non dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale” Dagli ambienti nerazzurri scrive ancora il quotidiano “filtra l’enorme fastidio per ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tiene banco la(verbale) traal termine di Juventus-Non è stata ancora smaltita in casala delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Juventus. Al termine della sfida di ieri sera si è accesa una(verbale) tra Antonio, presidente dei bianconeri. Ecco il punto fatto dalla Gazzetta dello Sport oggi. “La dirigenza nerazzurra è riunita ad Appiano per compattarsi attorno all’allenatore, che già dopo il match aveva spiegato di essere stato insultato continuamente: “La Juve dica la verità, ci vorrebbe rispetto”. Non dovrebbe arrivare un” Dagli ambienti nerazzurri scrive ancora il quotidiano “filtra l’enorme fastidio per ...

