Il sindaco di Salerno in visita al carcere di Fuorni: donati pacchi alimentari (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – "Una giornata strepitosa per la comunità penitenziaria non solo per i detenuti ma anche per i detenenti, per chi lavora qui ogni giorno". Con queste parole Donato Salzano dei Radicali ha commentato la visita istituzionale compiuta oggi dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, massima autorità sanitaria per il territorio comunale e di una delegazione dell'amministrazione comunale all'interno del carcere penitenziario di Fuorni sul quale da tempo Salzano, anche attraverso uno sciopero della fame, sta richiamando l'attenzione delle istituzioni sulle condizioni di vita dietro le sbarre, raccolte anche attraverso una pagina social alla quale sono iscritti 50 rappresentanti di famiglie di detenuti. L'iniziativa ha previsto anche la consegna a 150 ...

