Grillo reclama da Draghi un super-ministero per la transizione ecologica | «C’è già in Francia e Spagna» Ma a Conte non l’ha mai chiesto

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo aver messo in stand-by il voto sul governosulla piattaforma Rousseau, il garante del M5s Beppetiene il punto sulla questione ambientale eilper la, mentre continua a mantenere ben lunghe le distanze con la Lega. La svolta green del Paese, infatti, sembra essere sempre più il punto di scontro tra le due forze ex alleate nel governoI. Ma a detta del padre-nobile del MoVimento, di ambiente, la «Lega non ci ha mai capito una mazza di niente». Del resto, il capo politico ad interim Vito Crimi non ha nascosto che il M5s ha «rialcune garanzie» in sede di consultazione con il presidente incaricato Mario, «ottenendo rassicurazioni ...

Non ha ancora le idee chiare, ma non le ha nessuno", prosegue. "Lui mi ha ribadito che il ... La base infattila consultazione sul governo Draghi e se la prende anche con il fondatore: "...... sulla prima pagina di Repubblica , chein questi tempi di epidemia virale i distanziamenti ... Ma per reticenza manca un attore in quel fotomontaggio: Beppe. Dal quale Travaglio deve ...Da un lato i parlamentari vogliono sedersi al tavolo di Draghi, dall'altro la base scalpita, agitata dai ribelli. In attesa delle parole del premier ...Beppe Grillo tenta di frenare la rivolta della base a 5 stelle tentando di far passare Draghi come uomo vicino al Movimento. Ma le cose non stanno così.