Governo, via libera alla votazione su Rousseau: si parte in serata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Secondo alcune indiscrezioni il voto sulla piattaforma Rousseau in merito al Governo Draghi partirà in serata e sarà attivo per le prossime 24 ore. Draghi, voto su Rousseau al via da stasera per le prossime 24 ore su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Secondo alcune indiscrezioni il voto sulla piattaformain merito alDraghi partirà ine sarà attivo per le prossime 24 ore. Draghi, voto sual via da stasera per le prossime 24 ore su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Al via gli incontri delle parti sociali e delle imprese con il premier incaricato Mario Draghi. Per i sindacati, un… - MediasetTgcom24 : Draghi convoca i sindacati per mercoledì #governodraghi - petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - Alanganico : Mes, ora Italia Viva cambia idea. Boschi: “Mai detto che era imprescindibile per il governo”. Ma Renzi disse: “Punt… - ArduinoPaniccia : RT @ArduinoPaniccia: Scirocco di pace sulla Libia nuovo governo di transizione -

Ultime Notizie dalla rete : Governo via Draghi 'homo europaeus' che dà importanza all'ambiente

...risultati già ottenuti dal presidente incaricato Mario Draghi prima ancora che nasca il suo governo,... L'economia italiana ha già fatto passi importanti sulla via della transizione ecologica. Potremmo ...

Grillo "spegne" la fronda Dibba: "Mario il supremo uno di noi"

...seduti in un governo vicino a Forza Italia. Mi auguro che questa scelta non si farà: se si dovesse fare rifletterò su cosa fare'. Scanzi chiede a Di Battista se ha mai pensato di andare via o creare ...

Governo: al via consultazioni Draghi con enti locali e parti - Ultima Ora Agenzia ANSA Draghi e il voto su Rousseau: le ultime notizie

Dopo il rinvio, filtra che le urne sulla piattaforma si apriranno stasera o al più tardi domattina. Approvata su Rousseau la governance a 5 membri ...

Governo Draghi, sindacati aprono ma chiedono stop licenziamenti e Cig Covid

Il via libera arriva dai leader di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil al termine del giro di ‘consultazioni’ con il presidente del Consiglio incaricato che ripristina una consuetudine all’ascolto delle ...

...risultati già ottenuti dal presidente incaricato Mario Draghi prima ancora che nasca il suo,... L'economia italiana ha già fatto passi importanti sulladella transizione ecologica. Potremmo ......seduti in unvicino a Forza Italia. Mi auguro che questa scelta non si farà: se si dovesse fare rifletterò su cosa fare'. Scanzi chiede a Di Battista se ha mai pensato di andareo creare ...Dopo il rinvio, filtra che le urne sulla piattaforma si apriranno stasera o al più tardi domattina. Approvata su Rousseau la governance a 5 membri ...Il via libera arriva dai leader di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil al termine del giro di ‘consultazioni’ con il presidente del Consiglio incaricato che ripristina una consuetudine all’ascolto delle ...