Genoa-Juventus Primavera 2-2, Da Graca riacciuffa il pareggio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Finisce con due reti per parte la gara tra Genoa e Juventus valida per il Campionato Primavera. Il tecnico Bonatti schiera un 4-3-3 con: Garofani in porta; Leo, De Winter, Nzouango, Verduci in difesa; Miretti, Barrenechea, Turicchia a centrocampo; Soule; Sekulov, Bonetti in attacco. LEGGI ANCHE: Juventus-Inter 0-0, Pirlo "incarta" Conte Al 7° minuto i bianconeri vanno subito sotto: Estrella lavora un gran pallone a sinistra, cross a rimorchio per Besaggio che di prima intenzione batte Garofani. La Juventus è in partita e al 24° riesce a pareggiare: grande giocata di Miretti che si accentra e tira dal limite. Prima della fine del primo tempo però il Genoa si riporta in vantaggio: Besaggio, il migliore tra i suoi, verticalizza per Kallon che da posizione defilata batte il portiere ...

