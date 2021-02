Filmati su uno scooter mentre gettano l’immondizia: nuova challenge di Tik Tok? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ancora una volta il social network di Tik Tok si rende testimone di atti e gesti compiuti da parte degli utenti stessi, i quali non sembrano affatto preoccuparsi talvolta, di ciò che viene postato e messo in rete. Probabilmente con l’intento di far ridere, due adolescenti si sono fatti filmare a bordo di un scooter, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ancora una volta il social network di Tiksi rende testimone di atti e gesti compiuti da parte degli utenti stessi, i quali non sembrano affatto preoccuparsi talvolta, di ciò che viene postato e messo in rete. Probabilmente con l’intento di far ridere, due adolescenti si sono fatti filmare a bordo di un, L'articolo NewNotizie.it.

BambolinaKay86 : @fromLAXtoLHR Uuuh grazie! Mannaggia domani lavoro tutto il giorno oggi uno o due li vedevo pure ?? vabbè mi fido de… - OhWhatFun__ : Al Senato degli USA stanno mostrando i filmati del 6 gennaio. I brividi a rivedere certe scene. Io mi vergognerei a… - Roby19732 : @GiuliaDeGiorgio @ClaudiaLorusso8 @zorzi_gaia Questo è un ottimo promemoria per il gf che deve mostrarlo in puntata… - b3atrixkidd0 : RT @pinuzza034ui: Belli i filmati di MTR contro i #prelemi. MANCO UNO CE N'ERA MANCO UNO, ALFONSO MERDA #GFVIP - giboulina : RT @maxbi45: Ma come si fa ad avere un conduttore che tifa per una e insulta gli altri, che fa vedere solo i filmati pro uno è contro gli a… -