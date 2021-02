“Esposto ai magistrati” Sanremo 2021 | c’è chi vuole vederci chiaro | “Così non va bene”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tanta, tantissima attesa per, che quest’anno andrà in onda a marzo. Il primo posto di Diodato nella passata edizione ce lo ricordiamo tutti, ad oggi grande curiosità permea gli affezionati della kermesse musicale. Chi sarà il vincitore e successore del cantante del brano ‘Fai rumore’? Il Festival disi preannuncia come un’edizione diversa dal solito a causa della emergenza Covid. proprio per questo sarà completamente assente il pubblico e non ci sarà la possibilità nemmeno di utilizzare dei figuranti che lo sostituiscano. Ma c’è un’altra forte polemica che attanaglia l’evento, tanto da far intervenire il Codacons… (Continua dopo le foto) Codacons ha fatto presente unalla magistratura contabile domandando che la Rai faccia chiarezza su quelli che sarebbero i compensi ...