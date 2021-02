(Di mercoledì 10 febbraio 2021), team di ricercatori dell’Università Statale individua unadel. Cosa sappiamo. Un team di ricercatori dell’Università Statale diha individuato unadel. “In uno studio appena pubblicato sulla rivista Emerging Microbes & Infections (TEMI), i ricercatori dei laboratori di virologia dell’Università Statale di, coordinati da Pasquale Ferrante, Serena Delbue (dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche) e Elena Pariani (dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute), in collaborazione con l’Istituto Clinico di Città Studi, hanno identificato unamutazione del SARS-CoV-2, presente nel gene codificante per la proteina ...

repubblica : Il Duomo di Milano riapre alle visite l'11 febbraio: era chiuso per le norme anti-Covid da tre mesi - fattoquotidiano : Covid, identificata nuova mutazione di Sars Cov 2. Lo studio dell’Università di Milano - fattoquotidiano : NUOVA MUTAZIONE 'Questa mutazione potrebbe o favorire la diffusione del virus nell’organismo ospite, o invece rend… - news_mondo_h24 : Covid, a Milano individuata una nuova variante del virus - ADM_assdemxmi : Bis del Museo del ’900: il Covid allunga la gara -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Milano

...questo il verdetto della gara di ritorno con l'Inter dopo il la vittoria della Juventus a. ... A Koulibaly e a Ghoulam, bloccati dale a Mertens che non riesce a guarire dalla distorsione a ......L'impirtanza del monitoraggio Questa osservazione - avvertono i ricercatori della Statale di... che vede notevoli incertezze riguardo alla patogenesi di- 19, la variante con Orf - 6 ...Tanta paura ma nessuna conseguenza grave per una donna di 22 anni originaria della Romania, incinta, che ierI e' stata rapinata in strada ...Milano - Non coinvolge la proteina Spike e quindi, contrariamente agli allarmismi che già circolano su diverse testate giornalistiche, non influisce sulla infettività del virus. Però potrebbe essere c ...