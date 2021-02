Biasin: “Il Milan è ben aggrappato alla prima posizione” | Serie A News (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sul momento del Milan sottolineando anche la doppia vittoria dopo la sconfitta contro l'Atalanta Biasin: “Il Milan è ben aggrappato alla prima posizione” Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il giornalista Fabrizioha detto la sua sul momento delsottolineando anche la doppia vittoria dopo la sconfitta contro l'Atalanta: “Ilè benPianeta

PianetaMilan : .@FBiasin su @TuttoMercatoWeb: 'Il @acmilan è ben aggrappato alla prima posizione' | @SerieA #News - #Calcio… - milansette : Biasin: 'Milan, il forte segnale post-Crotone' - sportli26181512 : Biasin: 'Milan, il forte segnale post-Crotone': Ecco, per lo scudetto, oltre alle due litiganti, c’è il Milan, ben… - Marco77018284 : @FBiasin Biasin invece per il Milan chissene frega anzi esultate per ridimensionamento. Vergognati, se esiste giust… - pino_nostro : RT @MarcoReNer_azz: Ordine, Suma e Cuomo a parlare di Milan e Guarro, Biasin e Mola a parlare della crisi finanziaria Inter in termini tecn… -