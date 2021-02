Van Ginkel in campo dopo 983 giorni: «Ho rischiato di non camminare» (Di martedì 9 febbraio 2021) Marco Van Ginkel ha fatto il proprio ritorno in campo dopo 983 giorni di assenza causati da alcune complicazioni dopo un’operazione Intervistato da Goal.com, Marco Van Ginkel ha parlato dopo aver fatto il proprio rientro in campo dopo 983 giorni senza giocare a causa di alcune complicazioni successive ad un’operazione al ginocchio: «La mia carriera era in pericolo. dopo la prima settimana dall’operazione ho avuto un’infezione, ma non si capiva molto. dopo tre mesi ho iniziato a reagire bene, ma pensavo più che altro a come tornare a camminare. Il calcio non mi interessava». IL TRAVAGLIO – «dopo sei settimane l’infezione ha danneggiato il ginocchio e il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Marco Vanha fatto il proprio ritorno in983di assenza causati da alcune complicazioniun’operazione Intervistato da Goal.com, Marco Vanha parlatoaver fatto il proprio rientro in983senza giocare a causa di alcune complicazioni successive ad un’operazione al ginocchio: «La mia carriera era in pericolo.la prima settimana dall’operazione ho avuto un’infezione, ma non si capiva molto.tre mesi ho iniziato a reagire bene, ma pensavo più che altro a come tornare a. Il calcio non mi interessava». IL TRAVAGLIO – «sei settimane l’infezione ha danneggiato il ginocchio e il ...

