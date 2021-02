Tempesta d’amore, trama 10 febbraio: Lucy prenderà una decisione (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempesta d’amore, anticipazioni 10 febbraio: Linda prenderà una drastica decisione riguardo il suo rapporto con Dirk. Scopriamo nei dettagli quali saranno i colpi di scena che andranno a caratterizzare il nuovo appuntamento della soap opera tedesca, che ogni settimana cattura l’attenzione di numerosi telespettatori italiani. Tempesta d’amore, anticipazioni 10 febbraio: Linda non vuole avere più niente a che fare con Dirk Stando alle anticipazioni, nella puntata di Tempesta d’amore che andrà in onda mercoledì 10 febbraio 2021, i colpi si susseguiranno. Linda non vorrà saperne più niente di Dirk, che arrivato a questo punto sarà chiamato a prendersi le sue colpe, per provare a riconquistarla. Ad un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 9 febbraio 2021), anticipazioni 10: Lindauna drasticariguardo il suo rapporto con Dirk. Scopriamo nei dettagli quali saranno i colpi di scena che andranno a caratterizzare il nuovo appuntamento della soap opera tedesca, che ogni settimana cattura l’attenzione di numerosi telespettatori italiani., anticipazioni 10: Linda non vuole avere più niente a che fare con Dirk Stando alle anticipazioni, nella puntata diche andrà in onda mercoledì 102021, i colpi si susseguiranno. Linda non vorrà saperne più niente di Dirk, che arrivato a questo punto sarà chiamato a prendersi le sue colpe, per provare a riconquistarla. Ad un ...

