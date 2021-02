Primavera1 | la Lega Serie A svela il programma della nona giornata di campionato

Ultime Notizie dalla rete : Primavera1 Lega

Forzazzurri

Svelato il programma della non giornata del campionato di Primavera 1 Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A rende noto il programma gare della 9^ ...Poche semplici regole. La redazione viene continuamente ruotata: non esistono favoritismi. Non scordarlo mai Si accettano critiche solo espresse in termini civili. Non è per un 5,5 in pagella che un r ...