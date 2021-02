"Non voleva farci lavare le mani". Antonella Clerici, un "Capodanno allucinante": l'uomo più tirchio al mondo (Di martedì 9 febbraio 2021) Antonella Clerici conduce È sempre mezzogiorno su Rai 1 dove ha avuto come ospite Monica Leofreddi. La conduttrice di Rai1 ha raccontato che il loro incontro c'è stato negli anni '90 e ha ricordato un aneddoto divertente che la lega alla Leofreddi, riguardo a una festa per l'ultimo dell'anno: “Passammo un Capodanno allucinante! Finimmo in una casa di estranei dove non conoscevamo nessuno, erano tutti mosci”. Divertita, Monica Leofreddi le ha dato ragione e ha ricordato: “Il padrone di casa era tirchissimo, a momenti non ci faceva lavare la mani, ci diceva: “Ora mi fai partire la caldaia”.. Le due poi a unisono hanno ricordato che, "ci siamo defilate dopo la mezzanotte, via di corsa”. La chiacchierata tra Monica Leofreddi e Antonella ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021)conduce È sempre mezzogiorno su Rai 1 dove ha avuto come ospite Monica Leofreddi. La conduttrice di Rai1 ha raccontato che il loro incontro c'è stato negli anni '90 e ha ricordato un aneddoto divertente che la lega alla Leofreddi, riguardo a una festa per l'ultimo dell'anno: “Passammo un! Finimmo in una casa di estranei dove non conoscevamo nessuno, erano tutti mosci”. Divertita, Monica Leofreddi le ha dato ragione e ha ricordato: “Il padrone di casa era tirchissimo, a momenti non ci facevala, ci diceva: “Ora mi fai partire la caldaia”.. Le due poi a unisono hanno ricordato che, "ci siamo defilate dopo la mezzanotte, via di corsa”. La chiacchierata tra Monica Leofreddi e...

