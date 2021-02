Mirko oro arrestato in Svizzera (Di martedì 9 febbraio 2021) “Maresciallo non mi prenderete mai”, diceva Mirko Oro, all’anagrafe Mirko Rosa, su Tik Tok. E invece i Carabinieri di Varese lo hanno preso e portato nel carcere di Lugano, dove ora è in attesa di estradizione. Sono sei gli anni che l’imprenditore deve scontare per truffa, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, uccisioni di animali, riciclaggio, pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, simulazione di reato e resistenza a pubblico ufficiale. Quarantasei anni, ex proprietario di diversi Compro oro, nel 2013 promise 50 mila euro a chi avesse aiutato nella cattura degli assassini di Yara Gambirasio e della gioielliera Mariangela Granomelli. Mentre postava video sui social in cui si geolocalizzava in Australia per dissimulare la sua posizione sbeffeggiava le forze dell’ordine italiane. Lo hanno preso i carabinieri del reparto ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 febbraio 2021) “Maresciallo non mi prenderete mai”, dicevaOro, all’anagrafeRosa, su Tik Tok. E invece i Carabinieri di Varese lo hanno preso e portato nel carcere di Lugano, dove ora è in attesa di estradizione. Sono sei gli anni che l’imprenditore deve scontare per truffa, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, uccisioni di animali, riciclaggio, pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, simulazione di reato e resistenza a pubblico ufficiale. Quarantasei anni, ex proprietario di diversi Compro oro, nel 2013 promise 50 mila euro a chi avesse aiutato nella cattura degli assassini di Yara Gambirasio e della gioielliera Mariangela Granomelli. Mentre postava video sui social in cui si geolocalizzava in Australia per dissimulare la sua posizione sbeffeggiava le forze dell’ordine italiane. Lo hanno preso i carabinieri del reparto ...

