Mediaset, giovedì udienza finale contro Vivendi: sarà in presenza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – sarà giovedì, e in presenza, l’udienza finale del procedimento civile presso il Tribunale di Milano per la causa miliardaria intentata da Mediaset e Fininvest contro Vivendi per il mancato acquisto di Premium. La giudice Daniela Marconi ha accontentato il Biscione, che chiedeva fosse tenuta in presenza, stabilendo che parteciperà un legale per parte, mentre gli avvocati dei francesi avevano proposto che sitenesse da remoto. Sembra improbabile che il giudice si esprimerà già al termine dell’udienza: è atteso che si riservi una decisione, con l’ipotesi che si possa anche avvalere della consulenza di un perito, per quantificare l’eventuale danno.Tra novembre e dicembre 2020 le parti avevano presentato al ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) –, e in, l’del procedimento civile presso il Tribunale di Milano per la causa miliardaria intentata dae Fininvestper il mancato acquisto di Premium. La giudice Daniela Marconi ha accontentato il Biscione, che chiedeva fosse tenuta in, stabilendo che parteciperà un legale per parte, mentre gli avvocati dei francesi avevano proposto che sitenesse da remoto. Sembra improbabile che il giudice si esprimerà già al termine dell’: è atteso che si riservi una decisione, con l’ipotesi che si possa anche avvalere della consulenza di un perito, per quantificare l’eventuale danno.Tra novembre e dicembre 2020 le parti avevano presentato al ...

Sarà giovedì, e in presenza , l'udienza finale del procedimento civile presso il Tribunale di Milano per la causa miliardaria intentata da Mediaset e Fininvest contro Vivendi per il mancato acquisto di ...

definitivamente confermato che si terrà giovedì prossimo l'udienza conclusiva del procedimento civile presso il Tribunale di Milano per la causa miliardaria intentata da Mediaset e Fininvest contro Vivendi per il mancato acquisto di Premium.

Sarà, e in presenza , l'udienza finale del procedimento civile presso il Tribunale di Milano per la causa miliardaria intentata dae Fininvest contro Vivendi per il mancato acquisto di ...definitivamente confermato che si terràprossimo l'udienza conclusiva del procedimento civile presso il Tribunale di Milano per la causa miliardaria intentata dae Fininvest contro Vivendi per il mancato acquisto di Premium.