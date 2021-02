Maradona: 3 nuovi imputati per la sua morte (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono tre i nuovi imputati per l’omicidio colposo di Diego Armando Maradona. Come scrive la Gazzetta dello Sport, si tratta dello psicologo che lo aveva in cura a settembre, Carlos Diaz, e di Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid, i due infermieri che si davano il cambio nell’abitazione di Diego per assisterlo. Già indagati, invece, il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov. Per gli inquirenti, la figura di Carlos Diaz sarebbe centrale. È stato infatti Diaz a visitare più volte Maradona nei suoi ultimi mesi di vita, ed era a conoscenza del trattamento medico a cui era sottoposto, inoltre era stato lui stesso a prescrivere a Diego una terapia farmacologica che ha complicato il quadro clinico di Diego, terapia che peraltro non poteva che complicarlo: un errore madornale. I pm ritengono il ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono tre iper l’omicidio colposo di Diego Armando. Come scrive la Gazzetta dello Sport, si tratta dello psicologo che lo aveva in cura a settembre, Carlos Diaz, e di Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid, i due infermieri che si davano il cambio nell’abitazione di Diego per assisterlo. Già indagati, invece, il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov. Per gli inquirenti, la figura di Carlos Diaz sarebbe centrale. È stato infatti Diaz a visitare più voltenei suoi ultimi mesi di vita, ed era a conoscenza del trattamento medico a cui era sottoposto, inoltre era stato lui stesso a prescrivere a Diego una terapia farmacologica che ha complicato il quadro clinico di Diego, terapia che peraltro non poteva che complicarlo: un errore madornale. I pm ritengono il ...

