L'incidente tra due auto è impressionante, mamma e figlio salvi per un soffio (Di martedì 9 febbraio 2021) Due automobili procedono a tutta velocità e, all'incrocio tra le strade da cui provengono, l'impatto dell'incidente tra i due veicoli è impressionante. Due pedoni, una mamma con il figlio piccolo, ... Leggi su leggo (Di martedì 9 febbraio 2021) Duemobili procedono a tutta velocità e, all'incrocio tra le strade da cui provengono, l'impatto dell'tra i due veicoli è. Due pedoni, unacon ilpiccolo, ...

enpaonlus : Gravissimo incidente in autostrada in zona Pesaro coinvolge furgone staffetta. Muoiono tre persone tra cui Elisabet… - MediasetTgcom24 : Pesaro, incidente sulla A14 per un furgone che trasportava cani in adozione: tre morti, tra cui nota animalista del… - PivaEdoardo : RT @mariobianchi18: Il #9febbraio 2009 moriva #EluanaEnglaro. Dal 18-11-1992 dopo un incidente era in coma irreversibile. Nel 1999 inizia l… - idadalla : RT @AlbertoCraici: Un ennesimo incidente.Troppa sproporzione tra un monopattino e le auto ed i camion.Nell’interesse di tutti, occorrono di… - CCISS_Ministero : TG-BO Tangenziale Di Bologna traffico rallentato causa incidente tra Svincolo 9 San Donato (Km 13) e TG-BO Svincol… -