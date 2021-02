Il clan Zagaria nel business dei supermercati | scarcerati i nipoti del boss

NonSoloVeggie : RT @GarauSilvana: 'Grimaldi, consigliere regionale di #ForzaItalia, secondo le accuse della Dda di Napoli siede nella Regione della #Campan… - sabrinatehilim : RT @GarauSilvana: 'Grimaldi, consigliere regionale di #ForzaItalia, secondo le accuse della Dda di Napoli siede nella Regione della #Campan… - roby73fox : RT @GarauSilvana: 'Grimaldi, consigliere regionale di #ForzaItalia, secondo le accuse della Dda di Napoli siede nella Regione della #Campan… - SAPAFER : RT @GarauSilvana: 'Grimaldi, consigliere regionale di #ForzaItalia, secondo le accuse della Dda di Napoli siede nella Regione della #Campan… - Akinato72444362 : RT @GarauSilvana: 'Grimaldi, consigliere regionale di #ForzaItalia, secondo le accuse della Dda di Napoli siede nella Regione della #Campan… -

Ultime Notizie dalla rete : clan Zagaria

... che nell'aprile 2018 fece arrestare Inquieto insieme al fratello Giuseppe, poi assolto, ritenendolo un imprenditore delagli ordini di, per il quale avrebbe ripulito centinaia di ...... che nell'aprile 2018 fece arrestare Inquieto insieme al fratello Giuseppe, poi assolto, ritenendolo un imprenditore delagli ordini di, per il quale avrebbe ripulito centinaia di ...Sono tornati liberi i tre nipoti del boss dei Casalesi Michele Zagaria, arrestati dai carabinieri del Ros nelle scorse settimane, nell’ambito di un’indagine della Dda di Napoli, perché avrebbero infil ...Il caso è quello di Massimo Grimaldi, rieletto per la quarta volta in Regione e su cui pende una richiesta di rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione camorrista. La proposta del preside ...