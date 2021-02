Guna organizza Web Forum su prevenzione disturbi cognitivi degli anziani

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Un indice di vecchiaia salito al 173,1% (ovvero 173,1 over-65 ogni 100 under-14), un indice di ricambio della popolazione attiva del 132,8% (ossia 132,8 individui della fascia 60-64 anni prossimi alla pensione ogni 100 giovani di 15-19 anni che stanno per entrare nel mondo del lavoro) e uno spiccato aumento della quota di popolazione più anziana in età lavorativa rispetto a quella più giovane (che passa dal 93,5% nel 2002 al 138,8% nel 2019) sono alcuni dei dati Istat più significativi che testimoniano un fenomeno di grande attualità in Italia e nel mondo: la popolazione sta invecchiando. Nel nostro Paese, il più longevo d'Europa, sono infatti 14 milioni gli over-65 che rappresentano il 22,8% del totale. A tutto questo si collega l'insorgenza, sempre più frequente, oggi accentuata dalla pandemia, didell'anziano -ansia, depressione, apatia, ...