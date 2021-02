Grande Fratello Vip 5 cosa è successo nella puntata di lunedì 8 febbraio (video) (Di martedì 9 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 2020 la puntata di lunedì 8 febbraio le ultime notizie (video) Grande Fratello Vip 5 la puntata di lunedì 8 febbraio è ripartita dal televoto annullato e dalla squalifica di Alda D’Eusanio nei giorni scorsi e si è conclusa con le inevitabili nomination. Nel mezzo nella lunga diretta tanti momenti costruiti intorno ai concorrenti della casa. Sotto accusa è finita la coppia tra Giulia e Pierpaolo, chiamati in Super Led hanno prima parlato del loro rapporto che non va come vorrebbero con lui che le rinfaccia di essere un po’ troppo bambina.?????????< Ma i problemi ci sono anche con gli altri della casa in particolare il rapporto tra Giulia e Tommaso si è rotto ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 9 febbraio 2021)Vip 2020 ladile ultime notizie (Vip 5 ladiè ripartita dal televoto annullato e dalla squalifica di Alda D’Eusanio nei giorni scorsi e si è conclusa con le inevitabili nomination. Nel mezzolunga diretta tanti momenti costruiti intorno ai concorrenti della casa. Sotto accusa è finita la coppia tra Giulia e Pierpaolo, chiamati in Super Led hanno prima parlato del loro rapporto che non va come vorrebbero con lui che le rinfaccia di essere un po’ troppo bambina.?????????< Ma i problemi ci sono anche con gli altri della casa in particolare il rapporto tra Giulia e Tommaso si è rotto ...

