Governo | Bellanova | ‘Salvini? ‘Più importanti cardini illustrati da Draghi’

Roma, 9 feb (Adnkronos) – "Se i tre cardini principali di Draghi, europeismo, atlantismo, sostenibilità ambientale, attenzione alla vita di uomini e donne e al divario del Sud, questo è un programma che ci vede assolutamente convinti nel sostenerlo". Lo ha detto Teresa Bellanova, dopo le consultazioni, a proposito del sostegno della Lega e di Salvini al Governo Draghi.

