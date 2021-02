Empoli, esplosione in falegnameria: un morto e un ferito (Di martedì 9 febbraio 2021) E’ di un morto e un ferito il bilancio di un’esplosione avvenuta questa mattina in una falegnameria a Empoli (Firenze), in via Pontorme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli, le forze dell’ordine e il 118. Al momento dell’esplosione, avvenuta per cause in corso di accertamento, erano solo due le persone presenti: una è stata presa in carico dal personale sanitario del 118, mentre per l’altra, liberata dalla squadra dei vigili del fuoco, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima è il titolare di 68 anni, il figlio in ospedale Secondo una prima ricostruzione a provocare l’esplosione all’interno della falegnameria, dove lavoravano padre e figlio, sarebbe stato lo scoppio di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) E’ di une unil bilancio di un’avvenuta questa mattina in una(Firenze), in via Pontorme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di, le forze dell’ordine e il 118. Al momento dell’, avvenuta per cause in corso di accertamento, erano solo due le persone presenti: una è stata presa in carico dal personale sanitario del 118, mentre per l’altra, liberata dalla squadra dei vigili del fuoco, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima è il titolare di 68 anni, il figlio in ospedale Secondo una prima ricostruzione a provocare l’all’interno della, dove lavoravano padre e figlio, sarebbe stato lo scoppio di un ...

