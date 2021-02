Crespo sul futuro | «Non ho ancora deciso nulla su dove andrò ad allenare»

(Di martedì 9 febbraio 2021) Le parole di Hernan, che da poco ha lasciato il Defensa y Justicia dopo aver vinto la Copa Sudamericana L’ex centravanti della Lazio e della Nazionale Argentina Hernansta spopolando dall’altra parte del mondo. Dopo aver dato le dimissioni dal Defensa y Justicia, con cui ha conquistato la Copa Sudamericana, molto squadre si sono messe sulle sue tracce. Il tecnico, però, sembrainsul proprio: lo ha affermato lui stesso in una recente intervista. Ecco le sue parole, riportate da alfredopedulla.com: «? Ho parlato con Santos, San Paolo e con la Federcalcio cilena, ma non hosuad. Sono lusingato di tanti ...

Le parole di Hernan, che da poco ha lasciato il Defensa y Justicia dopo aver vinto la Copa Sudamericana
Le parole di Hernan Crespo, che da poco ha lasciato il Defensa y Justicia dopo aver vinto la Copa Sudamericana ...
Dopo l'addio alla panchina del Defensa y Justicia, con cui ha vinto la Coppa Sudamericana, Hernan Crespo sarebbe sul punto diventare il nuovo allenatore ...