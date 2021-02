Australian Open 2021 | risultati 9 febbraio tabellone femminile | cadono le azzurre Ashleigh Barty vince 6-0 6-0!

Leggi su oasport

(Di martedì 9 febbraio 2021) Si è concluso il primo turno deldi singolaredeglidi tennis: oggi, martedì 9, si sono giocati gli ultimi 35 incontri, dopo i 29 di ieri. A tutti i match della parte alta, infatti, sono andati ad aggiungersi tre match della parte bassa che vedevano coinvolte tenniste in campo domenica 7 nei match dei tornei WTA 500 che hanno preceduto il primo Slam stagionale. Giornata nefasta per i colori azzurri: escono infatti le tre italiane impegnate. Martina Trevisan cede in due partite alla russa Ekaterina Alexandrova (6-3 6-4), mentre Jasmine Paolini racimola appena due giochi contro la boema Karolina Pliskova (6-0 6-2), infine Elisabetta Cocciaretto si fa rimontare dalla teutonica Mona Barthel (3-6 6-4 6-4). Tra le principali favorite per il successo finale, spicca ...