Anticorpi monoclonali sì, ma con cautela. Per Eli Lilly e Regeneron l'efficacia è ancora limitata (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 4 febbraio l'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) ha pubblicato una nota nella quale si evincono evidenze non sufficienti di efficacia per quanto riguarda i farmaci considerati più promettenti basati sugli Anticorpi monoclonali. Eli Lilly e Regeneron non sembrano presentare al momento sufficienti evidenze di una loro significativa efficacia, ragione per cui sono emerse critiche da parte di diversi osservatori sull'estremo ottimismo con cui questi trattamenti sono stati presentati dai media e da diversi addetti ai lavori. Ci riferiamo anche all'enfasi data recentemente dal ministro della Salute Roberto Speranza al via libera dell'Agenzia, col decreto del 6 febbraio che ne autorizza la distribuzione. La nota di AIFA non sembra quindi essere stata debitamente contestualizzata dai media, esaltando solo le parti ...

