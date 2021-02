Anticorpi monoclonali, Lilly: “In Italia tra poche settimane” (Di martedì 9 febbraio 2021) Partiranno a breve la produzione e la distribuzione per l’Italia degli Anticorpi monoclonali di Lilly, dopo il via libera dell’Aifa all’utilizzo contro Covid-19 anche nel nostro Paese. Una parte del processo di produzione avverrà a Latina, all’interno dell’azienda Bsp Pharmaceuticals. Ieri è stato stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro della Salute Roberto Speranza per l’autorizzazione alla temporanea distribuzione dell’anticorpo monoclonale bamlanivimab e l’associazione, per la prima volta al mondo, di Anticorpi monoclonali bamlanivimab-etesevimab, prodotti dall’azienda farmaceutica Eli Lilly. Oggi a Latina l’annuncio alla stampa. “Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale la parte regolatoria si è conclusa – afferma Concetto Vasta, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Partiranno a breve la produzione e la distribuzione per l’deglidi, dopo il via libera dell’Aifa all’utilizzo contro Covid-19 anche nel nostro Paese. Una parte del processo di produzione avverrà a Latina, all’interno dell’azienda Bsp Pharmaceuticals. Ieri è stato stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministro della Salute Roberto Speranza per l’autorizzazione alla temporanea distribuzione dell’anticorpo monoclonale bamlanivimab e l’associazione, per la prima volta al mondo, dibamlanivimab-etesevimab, prodotti dall’azienda farmaceutica Eli. Oggi a Latina l’annuncio alla stampa. “Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale la parte regolatoria si è conclusa – afferma Concetto Vasta, ...

