Uomini e Donne: Sophie Codegoni chiede scusa a Matteo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Anche questa puntata di Uomini e Donne sembra riservarci non pochi momenti di puro pathos a ridosso di una scelta che è ormai agli sgoccioli. Al centro della scena c'è, giunta alle battute finali, la giovane tronista del dating show Sophie Codegoni che ormai arrivata ad un passo dalla fatidica scelta. Sophie Codegoni e le scuse a Matteo Proprio oggi la tronista ha deciso di compiere un passo verso il suo corteggiatore Matteo Ranieri che insieme a Giorgio Di Bonaventura sta "lottando" per farsi largo nel cuore della giovane tronista poco più che 18enne. Proprio oggi infatti la Codegoni ha deciso di smorzare un po' quella tensione cresciuta tra lei e il suo corteggiatore Matteo in ragione di ciò che era accaduto ...

