Una Vita, anticipazioni 9 febbraio: Felipe fa una scioccante proposta a Marcia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una Vita, anticipazioni 9 febbraio: in attesa della puntata di oggi, scopriamo cosa succederà domani ad Acacias. Una Vita, anticipazioni 9 febbraio: Felipe propone a Marcia di fuggire con lui. Genoveva vuole che Santiago tenga lontana la moglie dall’Alvarez Hermoso Non vedendo alternative, Felipe si reca alla pensione dove (dopo averlo lasciato con un accorato biglietto d’amore e di spiegazioni) Marcia alloggia con Santiago, per farle una proposta: fuggire insieme! La Sampaio, però, rifiuta: gli dice che è impossibile, perché è sposata. Naturalmente Santiago non prende affatto bene l’intrusione dell’ex fidanzato della moglie, ma Marcia … Intanto Genoveva ordina a Becerra di tenere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una: in attesa della puntata di oggi, scopriamo cosa succederà domani ad Acacias. Unapropone adi fuggire con lui. Genoveva vuole che Santiago tenga lontana la moglie dall’Alvarez Hermoso Non vedendo alternative,si reca alla pensione dove (dopo averlo lasciato con un accorato biglietto d’amore e di spiegazioni)alloggia con Santiago, per farle una: fuggire insieme! La Sampaio, però, rifiuta: gli dice che è impossibile, perché è sposata. Naturalmente Santiago non prende affatto bene l’intrusione dell’ex fidanzato della moglie, ma… Intanto Genoveva ordina a Becerra di tenere ...

