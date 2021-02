The Walking Dead 10: uscirà uno spin-off su Negan? Ecco alcune immagini delle prossime puntate extra (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'attore Jeffrey Dean Morgan, che interpreta Negan nella serie The Walking Dead, ha recentemente dichiarato che le possibilità di rivedere il suo personaggio in uno spin-off dedicato sono abbastanza «realistiche». Se le voci sullo spin-off dovessero essere vere, allora la produzione partirebbe solo dopo la conclusione della serie originale. Jeffrey Dean Morgan parla dello spin-off dedicato al personaggio di Negan Nel frattempo, The Walking Dead 10 prosegue con le sue sei puntate extra, con un episodio interamente dedicato al personaggio di Negan, Ecco Negan. La puntata verrà trasmessa il prossimo 4 aprile, e scopriremo i retroscena dell'ex villain ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'attore Jeffrey Dean Morgan, che interpretanella serie The, ha recentemente dichiarato che le possibilità di rivedere il suo personaggio in uno-off dedicato sono abbastanza «realistiche». Se le voci sullo-off dovessero essere vere, allora la produzione partirebbe solo dopo la conclusione della serie originale. Jeffrey Dean Morgan parla dello-off dedicato al personaggio diNel frattempo, The10 prosegue con le sue sei, con un episodio interamente dedicato al personaggio di. La puntata verrà trasmessa il prossimo 4 aprile, e scopriremo i retroscena dell'ex villain ...

