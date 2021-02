Serie C-Girone C, Ternana-Casertana 5-1: Lucarelli vola a +14 dal Bari, la classifica aggiornata (Di martedì 9 febbraio 2021) Cinque a uno. È questo il risultato finale di Ternana-Casertana.I rossoverdi di Cristiano Lucarelli continuano a volare spediti verso l'obiettivo promozione: a sbloccare le marcature è stato Furlan al 27esimo, raddoppia Partipilo al 31’ che diciassette minuti dopo, al 48esimo, firma la sua personale doppietta. A chiudere il match ci hanno pensato Raicevic e Peralta rispettivamente al 58 e 83 esimo. A nulla è servita la rete di Konatè. La Casertana, dunque, esce sconfitta dal terreno di gioco dello Stadio "Libero Liberati", che ancora una volta ha visto trionfare la Ternana, al primo posto della classifica del Girone C del campionato di Serie C con un bottino di ben 55 punti.Di seguito, la classifica ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 febbraio 2021) Cinque a uno. È questo il risultato finale di.I rossoverdi di Cristianocontinuano are spediti verso l'obiettivo promozione: a sbloccare le marcature è stato Furlan al 27esimo, raddoppia Partipilo al 31’ che diciassette minuti dopo, al 48esimo, firma la sua personale doppietta. A chiudere il match ci hanno pensato Raicevic e Peralta rispettivamente al 58 e 83 esimo. A nulla è servita la rete di Konatè. La, dunque, esce sconfitta dal terreno di gioco dello Stadio "Libero Liberati", che ancora una volta ha visto trionfare la, al primo posto delladelC del campionato diC con un bottino di ben 55 punti.Di seguito, la...

