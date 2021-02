Schianto in A14 | morta Betty Barbieri | la staffetta dei cuccioli

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Si chiamava Elisabetta, anzi, ed era una ‘staffettista’, che portava gli animali abbandonati o non più desiderati alle famiglie che avevano deciso di adottarli, la donna di 63 anni, residente a Rho nel Milanese, deceduta nel tamponamento sulla A14, nel tratto tra Pesaro e Cattolica, costato la vita a due persone. Ed è proprio in uno di questi viaggi che è deceduta, su un furgone con alcuni gatti e cani, fra cui un cucciolo di pastore tedesco anche lui deceduto. Oltre a, è morto anche Federico Tonin, 47 anni, residente nel Milanese. Tutti e due erano a bordo del furgone che stava trasportando verso il nord una cinquantina tra cani e gatti adottati, insieme ad un altro volontario, inizialmente indicato tra le vittime, ma è stato invece ricoverato all’ospedale ...

È di due morti e un ferito gravissimo il bilancio dell'incidente avvenuto sull'autostradaall'altezza di Pesaro. Le vittime sono Elisabetta Barbieri, 62 anni di Rho, notissima attivista ...: ...IL tremendosullatra Pesaro e Cattolica, ha interrotto il lungo viaggio verso le nuove destinazioni. Elisabetta era un nome noto nel mondo degli amanti degli animali per la sua costante ...Si chiamava Elisabetta Barbieri, anzi Betty, ed era una 'staffettista', che portava gli animali abbandonati o non più desiderati alle famiglie che avevano ...Le associazioni animliste sono ancora sconvolte per la grave perdita. Sono ancora in corso le ricerche per gli animali dispersi.