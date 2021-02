Riflessi di una sera alla Quadriennale di Roma (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Tutt’ e miracule ca saccio io so’ stat’ semp’ e gent’ ca nun ce vedeva e po’ c’ha visto, però l’uocchie già ’e teneva, nun camminava e poi ha camminato, però ’e coscie ’e teneva”. (Massimo Troisi, Ricomincio da tre, 1981) L’arte va attesa “Monelle” è il titolo del video del 2018 di Diego Marcon al quale vale la pena dedicare tempo. Si tratta di una serie di immagini e di piccole animazioni al computer con protagonista assoluta l’infanzia. I personaggi, bambine ritratte in uno stato di inerzia surreale o adulti ripresi in azioni non facilmente riconoscibili, trasmettono un’inquietudine sottile, sensazione amplificata dalla scelta dell’ambientazione, l’architettura razionalista della Casa del Fascio di Como, ma soprattutto dalla modalità di presentazione. Ogni apparizione, infatti, ha una durata di una frazione di secondo, commentata da un suono ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Tutt’ e miracule ca saccio io so’ stat’ semp’ e gent’ ca nun ce vedeva e po’ c’ha visto, però l’uocchie già ’e teneva, nun camminava e poi ha camminato, però ’e coscie ’e teneva”. (Massimo Troisi, Ricomincio da tre, 1981) L’arte va attesa “Monelle” è il titolo del video del 2018 di Diego Marcon al quale vale la pena dedicare tempo. Si tratta di una serie di immagini e di piccole animazioni al computer con protagonista assoluta l’infanzia. I personaggi, bambine ritratte in uno stato di inerzia surreale o adulti ripresi in azioni non facilmente riconoscibili, trasmettono un’inquietudine sottile, sensazione amplificata dscelta dell’ambientazione, l’architettura razionalista della Casa del Fascio di Como, ma soprattutto dmodalità di presentazione. Ogni apparizione, infatti, ha una durata di una frazione di secondo, commentata da un suono ...

HuffPostItalia : Riflessi di una sera alla Quadriennale di Roma - judacri3 : RT @inLOMBARDIA: Sono diversi i motivi per cui visitare Lecco, e uno è sicuramente il lungolago: basta una passeggiata per godersi la belle… - Lakecomo_it : RT @inLOMBARDIA: Sono diversi i motivi per cui visitare Lecco, e uno è sicuramente il lungolago: basta una passeggiata per godersi la belle… - MarinaTorossi : RT @igersts: Una #Trieste “narcisa” quella di stasera: sono i riflessi perfetti su Canal Grande, mirabilmente colti da @maxdecimomeridio #… - alucard4686 : RT @igersts: Una #Trieste “narcisa” quella di stasera: sono i riflessi perfetti su Canal Grande, mirabilmente colti da @maxdecimomeridio #… -

Ultime Notizie dalla rete : Riflessi una Riflessi di una sera alla Quadriennale di Roma

'Art is easy' è il titolo dell'eliografia, un procedimento fotografico di riproduzione delle immagini, che rappresenta una delle opere più instagrammate della Quadriennale , insieme alle altre dello ...

Serie A, le migliori giocate della 21giornata

...quindi un effetto domino che ha portato la squadra di Pirlo a ribaltare il punteggio - ma quando si parla di riflessi tra i pali è ancora uno dei migliori del campionato. Contro la Fiorentina, in una ...

Riflessi di una sera alla Quadriennale di Roma L'HuffPost Foibe, omaggio su Iris con una serata speciale

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il 10 febbraio si celebra il 15° Giorno del Ricordo. Istituita con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, la giornata intende "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli ...

Riflessi di una sera alla Quadriennale di Roma

Non basta riaprire i musei, non basta nemmeno l’arte che c’è dentro. Serve la nostra azione verso di lei. Serviamo noi ...

'Art is easy' è il titolo dell'eliografia, un procedimento fotografico di riproduzione delle immagini, che rappresentadelle opere più instagrammate della Quadriennale , insieme alle altre dello ......quindi un effetto domino che ha portato la squadra di Pirlo a ribaltare il punteggio - ma quando si parla ditra i pali è ancora uno dei migliori del campionato. Contro la Fiorentina, in...(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il 10 febbraio si celebra il 15° Giorno del Ricordo. Istituita con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, la giornata intende "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli ...Non basta riaprire i musei, non basta nemmeno l’arte che c’è dentro. Serve la nostra azione verso di lei. Serviamo noi ...