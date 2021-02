Musei, a Napoli riaprono anche le Catacombe. Dall’11 febbraio via alle prenotazioni per piccoli gruppi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le Catacombe di San Gennaro e di San Gaudioso dopo tre mesi di chiusura riapriranno con visite in sicurezza, tutti i giovedì e venerdì a partire Dall’11 febbraio. Incoraggiati dalla riapertura dei vicini Musei (Capodimonte e Museo archeologico nazionale di Napoli) consentita dalla ‘zona gialla’, i ragazzi della Cooperativa La Paranza, che con la gestione delle Catacombe di Napoli hanno contribuito a cambiare il volto della così detta ‘Collina dell’arte’, tornano al lavoro e in attesa dei flussi turistici invitano napoletani e campani. “Siamo consapevoli – dice Giovanni Maraviglia, presidente della Cooperativa La Paranza – che il mondo della cultura sta attraversando un momento complicato che comporta sacrifici enormi per tutti i lavoratori del settore. Abbiamo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ledi San Gennaro e di San Gaudioso dopo tre mesi di chiusura riapriranno con visite in sicurezza, tutti i giovedì e venerdì a partire. Incoraggiati dalla riapertura dei vicini(Capodimonte e Museo archeologico nazionale di) consentita dalla ‘zona gialla’, i ragazzi della Cooperativa La Paranza, che con la gestione delledihanno contribuito a cambiare il volto della così detta ‘Collina dell’arte’, tornano al lavoro e in attesa dei flussi turistici invitano napoletani e campani. “Siamo consapevoli – dice Giovanni Maraviglia, presidente della Cooperativa La Paranza – che il mondo della cultura sta attraversando un momento complicato che comporta sacrifici enormi per tutti i lavoratori del settore. Abbiamo ...

